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Рублёв снялся с турнира в Метце сразу после победы. Он отправится на Итоговый чемпионат

Рублёв снялся с турнира в Метце сразу после победы. Он отправится на Итоговый чемпионат
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

«Во время матча Андрей Рублёв почувствовал боль, что подтвердили врачи, предположившие травму живота. Он решил сняться с турнира и отправиться в Турин, чтобы пройти курс лечения и восстановления, что повысит его шансы на участие в Итоговом турнире ATP», – сообщается в официальном аккаунте турнира в Метце.

Несколько часов назад, в матче 1/16 финала Рублёв обыграл итальянца Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Изначально россиянин заявлялся на турнир, чтобы набрать очки, необходимые для попадания на Итоговый турнир.

Метц. 2-й круг
05 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Лоренцо Сонего
51
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Однако это стало неактуальным, когда сегодня, 5 ноября, о снятии с соревнований в Турине сообщил Новак Джокович. Из-за этого на Итоговый турнир автоматически квалифицировались Каспер Рууд, Алекс де Минор и сам Андрей Рублёв.

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