Рублёв снялся с турнира в Метце сразу после победы. Он отправится на Итоговый чемпионат

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

«Во время матча Андрей Рублёв почувствовал боль, что подтвердили врачи, предположившие травму живота. Он решил сняться с турнира и отправиться в Турин, чтобы пройти курс лечения и восстановления, что повысит его шансы на участие в Итоговом турнире ATP», – сообщается в официальном аккаунте турнира в Метце.

Несколько часов назад, в матче 1/16 финала Рублёв обыграл итальянца Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Изначально россиянин заявлялся на турнир, чтобы набрать очки, необходимые для попадания на Итоговый турнир.

Однако это стало неактуальным, когда сегодня, 5 ноября, о снятии с соревнований в Турине сообщил Новак Джокович. Из-за этого на Итоговый турнир автоматически квалифицировались Каспер Рууд, Алекс де Минор и сам Андрей Рублёв.