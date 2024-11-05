Рублёв снялся с турнира в Метце сразу после победы. Он отправится на Итоговый чемпионат

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
«Во время матча Андрей Рублёв почувствовал боль, что подтвердили врачи, предположившие травму живота. Он решил сняться с турнира и отправиться в Турин, чтобы пройти курс лечения и восстановления, что повысит его шансы на участие в Итоговом турнире ATP», – сообщается в официальном аккаунте турнира в Метце.
Несколько часов назад, в матче 1/16 финала Рублёв обыграл итальянца Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Изначально россиянин заявлялся на турнир, чтобы набрать очки, необходимые для попадания на Итоговый турнир.
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Однако это стало неактуальным, когда сегодня, 5 ноября, о снятии с соревнований в Турине сообщил Новак Джокович. Из-за этого на Итоговый турнир автоматически квалифицировались Каспер Рууд, Алекс де Минор и сам Андрей Рублёв.
- 5 ноября 2024
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