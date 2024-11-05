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Кори Гауфф обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA

Кори Гауфф обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала вторую победу на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она уверенно обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 6:3, 6:4.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Швёнтек один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Благодаря своей второй победе на Итоговом Гауфф вышла в плей-офф соревнований. Ранее в полуфинал турнира досрочно квалифицировалась первая ракетка мира Арина Соболенко.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
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