Уго Умбер извинился перед Кареном Хачановым за своё поведение на «Мастерсе» в Париже

14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер извинился перед россиянином Кареном Хачановым (19-й в рейтинге ATP) из-за своего поведения на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Напомним, по словам Хачанова, он заканчивал встречу 1/2 финала, испытывая болевые ощущения от травмы, но француз всё равно продолжал праздновать каждое выигранное очко, как будто играл против здорового теннисиста. В итоге россиянин уступил в матче со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6.

«Я хотел бы сказать несколько слов в связи со скандалом, возникшим после моего полуфинала с Кареном. После вызова физиотерапевта я подумал, что у него судороги, так как у меня у самого почти они начались после 2,5 часа интенсивной игры. Я проигрывал и другие матчи в этом году при похожих обстоятельствах, но на этот раз оставался очень сосредоточенным.

Мне жаль видеть, что это было неправильно понято и, что ещё хуже, было названо нечестной игрой. Я связался с ним лично, чтобы извиниться. Я испытываю огромное уважение к Карену и всем соперникам, с которыми мне доводилось встречаться. Это послужит мне уроком, чтобы в будущем быть лучше», — написал Умбер на личной странице в социальных сетях.