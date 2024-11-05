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Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира

Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко гарантированно завершит сезон-2024 в ранге первой ракетки мира. Это стало известно после поражения польки Иги Швёнтек от американки Кори Гауфф во втором матче группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2024.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончит год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.

Ига Швёнтек завершит сезон на второй строчке рейтинга вне зависимости от результатов Итогового турнира WTA — 2024.

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