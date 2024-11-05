Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко гарантированно завершит сезон-2024 в ранге первой ракетки мира. Это стало известно после поражения польки Иги Швёнтек от американки Кори Гауфф во втором матче группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2024.

26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончит год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.

Ига Швёнтек завершит сезон на второй строчке рейтинга вне зависимости от результатов Итогового турнира WTA — 2024.