Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко гарантированно завершит сезон-2024 в ранге первой ракетки мира. Это стало известно после поражения польки Иги Швёнтек от американки Кори Гауфф во втором матче группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2024.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
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3
Кори Гауфф
К. Гауфф
26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончит год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.
В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.
Ига Швёнтек завершит сезон на второй строчке рейтинга вне зависимости от результатов Итогового турнира WTA — 2024.
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