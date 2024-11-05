Соболенко — 16-я теннисистка в истории, которой удастся завершить сезон лидером рейтинга

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет 16-й теннисисткой в истории, которой удастся завершить сезон лидером рейтинга WTA. Отметим, что белоруска впервые в своей карьере закончит год будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска выиграла четыре титула WTA и ещё три раза играла в финальных матчах.

Сместить Соболенко с первой строчки по итогам года могла польская теннисистка Ига Швёнтек. Но для этого ей надо было ни разу не проиграть по ходу Итогового турнира 2024 года. Однако уже в групповом этапе во втором матче Швёнтек уступила американке Кори Гауфф.