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Гауфф прокомментировала вторую победу над Швёнтек в карьере, добытую на Итоговом турнире

Гауфф прокомментировала вторую победу над Швёнтек в карьере, добытую на Итоговом турнире
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (6:3, 6:4) на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это всего лишь второй раз из 13 сыгранных матчей, когда я смогла её обыграть? Да, и это здорово. Сегодня почему-то я была достаточно уверена в себе. Чувствовала, что играю в отличный теннис. Даже когда получалось немного небрежно, проигранные очки всё равно придавали мне уверенности. Знала, что, если смогу оставаться стабильной, у меня будет шанс закончить матч. Сегодня я могу гордиться своими приёмами её подачи. В первом сете у меня было три гейма подряд с брейк-пойнтами. Когда не выиграла их, не позволила себе расстроиться, я знала, что в конце концов добьюсь своего. И я это сделала», — сказала Гауфф в интервью на корте.

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