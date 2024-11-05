Рублёв прокомментировал победу над Сонего на турнире в Метце, с которого он после снялся

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) — 7:6 (7:3), 7:5 — на старте хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
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«Да, это был тяжёлый матч. Лоренцо сыграл действительно хорошо. В последних двух поединках против него мне было действительно тяжело. Он обыгрывал меня. Особенно силён его форхенд. Тем не менее сегодня у нас был действительно тяжёлый матч. Особенно с учётом того, что первый сет мог легко сложиться в обе стороны. У него было много брейк-пойнтов, но хорошо, что я смог их отыграть, а затем сам очень неплохо сыграл на тай-брейке. Второй сет был более-менее равным, так как мы держали свои подачи. И я рад, что, как только в самой концовке у меня появился шанс, я смог брейкануть», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Отметим, что несколько часов назад, сразу после победы, Рублёв снялся с турнира в Метце. На официальном сайте соревнований это объяснили желанием игрока подготовиться к Итоговому турниру, на который он квалифицировался ранее.
- 5 ноября 2024
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