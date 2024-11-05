Соболенко — четвёртая по выигранным ТБШ к моменту лидерства в рейтинге по итогам года

Лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко до того, как закончить год первой ракеткой мира, выиграла три турнира «Большого шлема». Из 16 теннисисток, которые с 1975 года занимали первое место в рейтинге WTA по итогам сезона, только три американки — 18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт, девятикратная чемпионка «Шлемов» Моника Селеш и 23-кратная победительница ТБШ Серена Уильямс — имели в своём активе к моменту достижения этого показателя по четыре титула мэйджоров.

Напомним, после поражения польки Швёнтек от американки Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2024 подтвердилось, что 26-летняя Соболенко впервые в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира.