Вероника Кудерметова и Чань Хаочин одержали победу над американками на Итоговом турнире
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2024 одержали победу над американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 3:6, 6:3, 1:0.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Белая группа
05 ноября 2024, вторник. 20:25 МСК
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 7
|
|6
|1 10
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Доулхайд и Кравчик ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Напомним, на старте турнира Кудерметова и Хаочин проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф.
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