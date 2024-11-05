Вероника Кудерметова и Чань Хаочин одержали победу над американками на Итоговом турнире

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2024 одержали победу над американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 3:6, 6:3, 1:0.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Доулхайд и Кравчик ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, на старте турнира Кудерметова и Хаочин проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф.