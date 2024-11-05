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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин одержали победу над американками на Итоговом турнире

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин одержали победу над американками на Итоговом турнире
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2024 одержали победу над американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 3:6, 6:3, 1:0.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Белая группа
05 ноября 2024, вторник. 20:25 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 7
3 		6 1 10
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Доулхайд и Кравчик ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, на старте турнира Кудерметова и Хаочин проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф.

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