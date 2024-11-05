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Борис Беккер поддержал Хачанова после его слов о поведении Умбера на «Мастерсе» в Париже

Борис Беккер поддержал Хачанова после его слов о поведении Умбера на «Мастерсе» в Париже
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поддержал российского теннисиста 19-й ракетки мира Карена Хачанова после его слов о недостойном поведении Уго Умбера (14-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (последний в сезоне).

«Я поддерживаю Карена Хачанова», — написал Беккер на личной странице в социальных сетях.

Напомним, по словам Хачанова, он заканчивал встречу 1/2 финала, испытывая болевые ощущения от травмы, но француз всё равно продолжал праздновать каждое выигранное очко, как будто играл против здорового теннисиста. В итоге россиянин уступил встречу. Впоследтсвии Уго Умбер принёс извинения Хачанову.

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