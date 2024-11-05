Новак Джокович поддержал пострадавших в наводнении в Валенсии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выразил слова поддержки и сочувствия пострадавшим в наводнении в Валенсии (Испания).

«Моё сердце сочувствует жертвам трагедии в Валенсии. Посылаю любовь, силу и молитвы всем пострадавшим», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях на испанском языке.

29 октября на юге Испании началось сильное наводнение. Был нанесён серьёзный урон дорожной инфраструктуре, сильнее всего пострадал регион Валенсия. По предварительным данным, погибли 214 человек. Это послужило причиной для введения трёхдневного траура в стране.