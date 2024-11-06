Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: стать лидером рейтинга — это возможность высказаться в защиту женщин

Арина Соболенко: стать лидером рейтинга — это возможность высказаться в защиту женщин
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о преимуществах быть первой ракеткой мира. По словам спортсменки, существует множество социальных вещей, которые она хочет улучшить.

«В целом, я думаю, что быть лидером рейтинга непросто. Но я считаю, что это отличная возможность помочь спорту. Важно бороться за равные призовые, показать миру и таким странам, как Саудовская Аравия, что необходимо улучшить качество жизни женщин. Так что первая строчка — это ответственность и хорошая возможность высказаться в защиту женщин. Мне это нравится, мне нравится нести эту ответственность, и мне нравится представлять женщин как сильных и могущественных, готовых бороться за свои права», — приводит слова Соболенко Arab News.

Материалы по теме
Соболенко проиграла Рыбакиной на Итоговом WTA! А Циньвэнь разгромила Паолини. Как это было
Соболенко проиграла Рыбакиной на Итоговом WTA! А Циньвэнь разгромила Паолини. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android