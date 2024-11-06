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Арина Соболенко: я всегда хотела доминировать в туре, как Уильямс или Швёнтек

Арина Соболенко: я всегда хотела доминировать в туре, как Уильямс или Швёнтек
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Лидер рейтинга WTA Арина Соболенко заявила, что всегда стремилась доминировать в теннисном туре. Белоруска выделила двух теннисисток, которым это удавалось, — пятикратную чемпионку ТБШ польку Игу Швёнтек и 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Серену Уильямс из США.

«Я всегда хотела доминировать в туре, как Серена Уильямс или Ига Швёнтек, которой это тоже долго удавалось. Меня это действительно вдохновляет. И, конечно, я хочу доминировать в туре, как они. Но при этом сейчас я стараюсь сосредоточиться на себе, на своём совершенствовании, чтобы убедиться, что у меня есть все необходимые инструменты для доминирования в туре. Мне нравится соревноваться, нравится участвовать в напряжённых схватках, улучшать многие вещи прямо во время матча. А праздновать победу — это вообще одно из самых приятных чувств на свете. Я люблю это», — приводит слова Соболенко Arab News.

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