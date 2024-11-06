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Соболенко — о Швёнтек: соперничая, мы развиваемся как физически, так и умственно

Соболенко — о Швёнтек: соперничая, мы развиваемся как физически, так и умственно
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Лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о соперничестве с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек.

«Я думаю, что в первую очередь это здорово, что у нас есть такое соперничество. Оно заставляет нас совершенствоваться и становиться лучше с каждым днём. Также оно мотивирует нас продолжать работать, искать что-то новое, продолжать развиваться как в физическом, так и в умственном плане. По сути, в этом и заключается суть спорта. Было бы так скучно и неинтересно смотреть матчи теннисистов, если бы всё не было так напряжённо», — приводит слова Соболенко Arab News.

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