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Кори Гауфф повторила достижение Шараповой и Иванович на Итоговом чемпионате WTA — 2024

Кори Гауфф повторила достижение Шараповой и Иванович на Итоговом чемпионате WTA — 2024
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой после пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой и чемпионки «Ролан Гаррос» — 2008 сербской спортсменки Аны Иванович, которой удалось выиграть оба матча на групповом этапе Итогового турнира WTA в возрасте до 21 года.

Сегодня, 5 ноября, Гауфф одержала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (6:3, 6:4) на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Ранее 21-летняя американка также оказалась сильнее своей соотечественницы Джессики Пегулы, занимающей шестую строчку мирового рейтинга, — 6:3, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 18:40 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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