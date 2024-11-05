Кори Гауфф повторила достижение Шараповой и Иванович на Итоговом чемпионате WTA — 2024

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой после пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой и чемпионки «Ролан Гаррос» — 2008 сербской спортсменки Аны Иванович, которой удалось выиграть оба матча на групповом этапе Итогового турнира WTA в возрасте до 21 года.

Сегодня, 5 ноября, Гауфф одержала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (6:3, 6:4) на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее 21-летняя американка также оказалась сильнее своей соотечественницы Джессики Пегулы, занимающей шестую строчку мирового рейтинга, — 6:3, 6:2.