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Тейлор Фриц покрасил волосы в тёмный цвет после краткосрочной смены имиджа

Тейлор Фриц покрасил волосы в тёмный цвет после краткосрочной смены имиджа
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Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц покрасил волосы в привычный тёмный цвет после краткосрочной смены имиджа, о чём сообщил на своей странице в соцсетях. В середине октября спортсмен стал блондином.

«Мы вернулись», — подписал снимок Фриц.

Фото: Из личного архива Фрица

Тейлор Фриц сыграет на Итоговом турнире ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября. В этом сезоне он впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — на US Open. В матче за титул он уступил Яннику Синнеру. Американец взял два титула категории ATP-250 — на харде в Делрей-Бич (США) и на траве в Истбурне (Великобритания).

Фриц сыграет на Итоговом турнире во второй раз в карьере. В 2022 году Тейлор дошёл до полуфинала соревнований.

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