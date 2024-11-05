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Тренер Рублёва выложил фото с теннисистом, посвящённое его квалификации на Итоговый турнир

Тренер Рублёва выложил фото с теннисистом, посвящённое его квалификации на Итоговый турнир
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Тренер девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва Маркос Бордериас высказался о квалификации своего подопечного на Итоговый турнир ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Соответствующую фотографию с Андреем он выложил на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Бордериаса

«Тот момент, когда вы узнали, что этот парень квалифицировался пятый раз подряд!» – подписал публикацию Бордериас.

Ранее Рублёв снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) после победы на старте над Лоренцо Сонего. Изначально россиянин заявлялся на турнир, чтобы набрать очки, необходимые для попадания на Итоговый. Однако это стало неактуальным, когда сегодня, 5 ноября, о снятии с соревнований в Турине сообщил Новак Джокович. Из-за этого на Итоговый турнир автоматически квалифицировались Каспер Рууд, Алекс де Минор и сам Андрей Рублёв.

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