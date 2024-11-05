Лопес — о прощальном турнире Надаля: Джокович и Маррей хотят приехать

Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес заявил, что будет много желающих поприсутствовать на прощальном турнире соотечественника Рафаэля Надаля. Последними соревнованиями в карьере Надаля будет финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

«Сейчас я знаю, что почти все в мире хотят присутствовать на его прощании. Новак Джокович сказал, что хочет приехать, Энди Маррей – так же. Я не знаю, хватит ли у нас мест для всех.

Как вы можете себе представить, все теннисисты, которые играли в его время, хотят присутствовать на прощании. Другие спортсмены из разных видов спорта в Испании и по всему миру хотят быть частью этого. Уверен, что для него это будет очень особенный момент», — приводит слова Лопеса Tennis365.