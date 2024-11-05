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Карен Хачанов опубликовал фото с сыновьями

Карен Хачанов опубликовал фото с сыновьями
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с сыновьями на своей странице в социальных сетях. Спортсмен отдыхает на Сейшельских островах со своей семьёй.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле прошлого года.

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). На прошлой неделе россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже. Позднее он сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.

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