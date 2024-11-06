Тренер Медведева: когда Даниил выиграл US Open, я увидел 20 лет в теннисе за одну секунду

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, вспомнил победу своего подопечного на US Open — 2021. В финале турнира россиянин обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Помню, как в начале матча я задавался вопросом: «Сможет ли Даниил противостоять Новаку?» Вспоминал, что в Австралии в том же году Новак его уничтожил. После нескольких геймов почувствовал, что Даниил был в правильном настроении, показывал правильную игру и необходимую энергию. Трудно описать эмоции, которые были, когда он выиграл матч. Я как будто увидел свои 20 лет в теннисе за одну секунду», — приводит слова Сервара Tennis.com.