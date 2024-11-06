Сервара — о работе с Медведевым: чувствовал, что этому парню нужно много свободы

Тренер Жиль Сервара высказался о тонкостях работы с чемпионом US Open — 2021 четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Думаю, у нас была хорошая связь – как на личностном уровне, так и в работе на корте. Важным ключом в нашей работе является стремление найти лучшую часть каждого, докопаться до сути человека и помочь ему обрести необходимые ресурсы и стать лучше как личность.

Чувствовал, что этому парню нужно много свободы. Я не мог сказать: «Хорошо, Даниил, делай это так, как хочу я». Если бы я делал так, то был бы провал. Я его слушал и был чутким», — приводит слова Сервара Tennis.com.