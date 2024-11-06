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Григор Димитров снялся с турнира в Метце

Григор Димитров снялся с турнира в Метце
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В основной сетке его заменит 112-й номер мирового рейтинга Люка Ван Аш из Франции.

Сегодня, 6 ноября, Димитров должен был провести матч второго круга в Метце с 57-й ракеткой мира Кэмероном Норри из Великобритании. Вместо него с британцем сыграет Ван Аш.

Григор Димитров потерял все шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP.

Ранее с соревнований в Метце снялся девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Во время матча второго круга с итальянцем Лоренцо Сонего ( 7:6 (7:3), 7:5) он почувствовал боль в области живота и после игры решил сняться с турнира.

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