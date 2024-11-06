Елена Рыбакина — Арина Соболенко: анонс текстовой трансляции матча Итогового турнира WTA
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Сегодня, 6 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Фиолетовой группы, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
На турнирах категории WTA теннисистки встречались 10 раз. Арина Соболенко одержала победу в шести из них. Последний совместный матч спортсменки провели в полуфинале грунтового турнира в испанском Мадриде. Тогда в полуфинал выиграла Соболенко. Счёт — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5) в её пользу.
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