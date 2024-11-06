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«Она была лучше». Ига Швёнтек высказалась о матче с Гауфф на Итоговом турнире WTA

«Она была лучше». Ига Швёнтек высказалась о матче с Гауфф на Итоговом турнире WTA
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение от третьего номера мирового рейтинга американки Кори Гауфф (3:6, 4:6) на Итоговом турнире WTA— 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«О, конечно, я была недостаточно уверенной в себе, и Коко [Гауфф] использовала свои возможности гораздо лучше, чем я. У меня было несколько брейк-пойнтов, которые я не выиграла, и, конечно, я допустила больше невынужденных ошибок. И когда ты играешь с ней, нужно быть жёсткой, победить её всегда тяжело. Так что сегодня она играла лучше, но я постараюсь немного лучше настроиться в своём следующем матче, а завтра постараюсь поработать на тренировочной площадке», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В четверг, 7 ноября, польская теннисистка проведёт заключительный матч группового этапа с американкой Джессикой Пегулой. Кори Гауфф встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Турнирная таблица Итогового турнира WTA
Календарь Итогового турнира WTA
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