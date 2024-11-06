«Она была лучше». Ига Швёнтек высказалась о матче с Гауфф на Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение от третьего номера мирового рейтинга американки Кори Гауфф (3:6, 4:6) на Итоговом турнире WTA— 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«О, конечно, я была недостаточно уверенной в себе, и Коко [Гауфф] использовала свои возможности гораздо лучше, чем я. У меня было несколько брейк-пойнтов, которые я не выиграла, и, конечно, я допустила больше невынужденных ошибок. И когда ты играешь с ней, нужно быть жёсткой, победить её всегда тяжело. Так что сегодня она играла лучше, но я постараюсь немного лучше настроиться в своём следующем матче, а завтра постараюсь поработать на тренировочной площадке», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
В четверг, 7 ноября, польская теннисистка проведёт заключительный матч группового этапа с американкой Джессикой Пегулой. Кори Гауфф встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
- 6 ноября 2024
-
10:51
-
10:41
-
10:34
-
10:15
-
09:58
-
09:25
-
09:17
-
00:26
-
00:25
-
00:14
- 5 ноября 2024
-
23:57
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
22:57
-
22:43
-
22:37
-
22:22
-
22:03
-
21:58
-
21:32
-
20:48
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:12
-
18:04
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
17:20