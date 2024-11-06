«Боги тенниса тряслись от страха». Ник Кирьос — о победе над Надалем на Уимблдоне-2014

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист 29-летний Ник Кирьос вспомнил розыгрыш в победном матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Уимблдоне в 2014 году.

«Я впервые подал под руку Надалю. Мне нужно было что-то сделать, чтобы вывести этого парня из ритма, и я это сделал. Весь теннисный мир назвал меня очень неуважительным, но я выиграл матч. Так что я нашёл способ. Они (критики) говорили: «Как он мог так поступить?», а боги тенниса тряслись от страха», — рассказал Кирьос в подкасте Луиса Теру.

Кирьос и Надаль провели между собой девять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч: 6-3 в пользу испанского теннисиста.

10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).