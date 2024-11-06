«Карлос обидел его на Уимблдоне». Фаны Алькараса — на слова Иванишевича, что Синнер лучше

Фанаты третьей ракетки мира Карлоса Алькараса отреагировали на слова хорвата Горана Иванишевича, что лидер мирового рейтинга Янник Синнер играет лучше испанского теннисиста.

«Карлос обидел Горана на Уимблдоне», — написал фанат Алькараса в комментарии к словам Иванишевича в соцсетях.

«Горан был игроком на одном покрытии, поэтому понятно, что он считает, что парень, который доминирует на одном покрытии, лучше, чем тот, кто может доминировать на всех покрытиях», — добавил другой болельщик.

Напомним, в 2023 году Алькарас в финале Уимблдона обыграл в пяти сетах серба Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4), которого тогда тренировал хорватский специалист. В данный момент Иванишевич тренирует пятую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.