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«Карлос обидел его на Уимблдоне». Фаны Алькараса — на слова Иванишевича, что Синнер лучше

«Карлос обидел его на Уимблдоне». Фаны Алькараса — на слова Иванишевича, что Синнер лучше
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Фанаты третьей ракетки мира Карлоса Алькараса отреагировали на слова хорвата Горана Иванишевича, что лидер мирового рейтинга Янник Синнер играет лучше испанского теннисиста.

«Карлос обидел Горана на Уимблдоне», — написал фанат Алькараса в комментарии к словам Иванишевича в соцсетях.

«Горан был игроком на одном покрытии, поэтому понятно, что он считает, что парень, который доминирует на одном покрытии, лучше, чем тот, кто может доминировать на всех покрытиях», — добавил другой болельщик.

Напомним, в 2023 году Алькарас в финале Уимблдона обыграл в пяти сетах серба Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4), которого тогда тренировал хорватский специалист. В данный момент Иванишевич тренирует пятую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

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