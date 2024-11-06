Экс-тренер Серены Уильямс — о возможной победе Трампа на выборах в США: вот это шутка

Американская теннисистка и бывший тренер Серены Уильям Ренне Стаббс прокомментировала предварительные итоги президентских выборов в США.
По данным New York Times, победу на выборах одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он же выиграл в штате Флорида, сообщают они.
«Теперь во Флориде правит меньшинство! Вот это шутка.
Тот факт, что латиноамериканцы голосуют за человека, который предпочёл бы вышвырнуть их из страны, невероятен…» — написала Стаббс в социальных сетях.
Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана за поддержку.