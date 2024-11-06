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Экс-тренер Серены Уильямс — о возможной победе Трампа на выборах в США: вот это шутка

Экс-тренер Серены Уильямс — о возможной победе Трампа на выборах в США: вот это шутка
Ренне Стаббс
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Американская теннисистка и бывший тренер Серены Уильям Ренне Стаббс прокомментировала предварительные итоги президентских выборов в США.

По данным New York Times, победу на выборах одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он же выиграл в штате Флорида, сообщают они.

«Теперь во Флориде правит меньшинство! Вот это шутка.

Тот факт, что латиноамериканцы голосуют за человека, который предпочёл бы вышвырнуть их из страны, невероятен…» — написала Стаббс в социальных сетях.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана за поддержку.

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