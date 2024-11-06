Алина Корнеева — о встрече с Надалем: он сказал мне несколько добрых слов и поддержал

Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Корнеева рассказала об отношении к 22-кратному победителю ТБШ Рафаэлю Надалю. Спортсменка вспомнила их встречу в Барселоне и тёплые слова в свой адрес от чемпиона.

«Я поехала в Москву немного отдохнуть, а затем вернулась в Барселону, чтобы снять швы. И тут увидела команду Рафы. Я сказала: «Серьёзно? Именно сегодня Рафа будет здесь?»

Конечно, это была очень приятная встреча. Он сказал мне несколько очень добрых слов и поддержал. Когда чувствуешь поддержку от самого большого человека в этом виде спорта, это помогает тебе сохранять позитивный настрой в сложные моменты», — приводит слова Корнеевой Sportskeeda.

Ранее российская теннисистка уступила в двух сетах Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:7 (5:7), 2:6 в полуфинале хардового турнира категории WTA-250 в мексиканской Мериде.