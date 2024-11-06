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«Гейм, сет, матч». Маск отреагировал на возможную победу Трампа на выборах президента США

«Гейм, сет, матч». Маск отреагировал на возможную победу Трампа на выборах президента США
Илон Маск
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Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (ранее Twitter) миллиардер Илон Маск в теннисном стиле отреагировал на новости о предварительном успехе Дональда Трампа на выборах президента США.

«Гейм, сет, матч», — написал Маск в социальных сетях.

Ранее Илон Маск выложил в свой аккаунт в соцсетях мем с набравшим популярность турецким спортсменом-стрелком Юсуфом Дикечем. На кадрах Дикеч во всё той же непринуждённой позе держит в руках холодное оружие, а уже затем испивает напиток. Бизнесмен также высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024, назвав некоторые сцены из представления «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

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