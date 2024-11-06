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«Ради вас я справлюсь!» Бенуа Пэр опубликовал эмоциональный пост по итогам сезона

«Ради вас я справлюсь!» Бенуа Пэр опубликовал эмоциональный пост по итогам сезона
Бенуа Пэр
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Французский теннисист Бенуа Пэр подвёл итоги сезона. Спортсмен прямо сейчас занимает 304-е место в мировом рейтинге, начав соревновательный сезон со 117-й позиции.

«Этот сезон был самым тяжёлым за всю мою карьеру. Много травм, сомнения в моём телосложении, ментальной возможности продолжать борьбу, не будучи готовым на 100% каждый день. Я задавал себе много вопросов, но азиатский тур дал мне на них ответы.

Когда я здоров в физическом плане, то могу совершать великие вещи, и, даже если у меня не было очень хороших результатов, я чувствовал, что за три недели я значительно продвинулся. Снова получал удовольствие от тренировок и снова пробовал себя на корте. Нужно время, чтобы вернуться, и я собираюсь это сделать. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает, и тем, кто со мной в эти непростые времена. Ради вас я справлюсь!» — написал Пэр в социальных сетях.

Ранее бывшая 18-я ракетка мира Пэр одержал свою первую за пять лет победу на травяном турнире уровня ATP.

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