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Анастасия Потапова сообщила о разводе с Александром Шевченко

Анастасия Потапова сообщила о разводе с Александром Шевченко
Анастасия Потапова и Александр Шевченко
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Российская теннисистка 35-я ракетка мира Анастасия Потапова сообщила о разводе с казахстанским теннисистом Александром Шевченко (64-й номер рейтинга). Спортсменка написала об этом в своём телеграм-канале.

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала Потапова.

Ранее Потапова объявила о досрочном завершении сезона-2024.

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