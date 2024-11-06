Анастасия Потапова сообщила о разводе с Александром Шевченко

Российская теннисистка 35-я ракетка мира Анастасия Потапова сообщила о разводе с казахстанским теннисистом Александром Шевченко (64-й номер рейтинга). Спортсменка написала об этом в своём телеграм-канале.

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала Потапова.

Ранее Потапова объявила о досрочном завершении сезона-2024.