Беларусь — третья страна, имеющая 2+ теннисисток, завершавших год лидером рейтинга WTA

Только у США, Германии и Беларуси в истории Открытой эры было два и более разных лидеров рейтинга WTA по итогам года. Во вторник, 5 ноября, после поражения польской спортсменки Иги Швёнтек в матче Итогового турнира WTA — 2024 стало ясно, что Арина Соболенко станет второй белорусской теннисисткой, завершившей сезон лидером рейтинга WTA.

Страны, имеющие 2+ теннисисток, становившихся лидерами рейтинга WTA по итогам года: