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Беларусь — третья страна, имеющая 2+ теннисисток, завершавших год лидером рейтинга WTA

Беларусь — третья страна, имеющая 2+ теннисисток, завершавших год лидером рейтинга WTA
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Только у США, Германии и Беларуси в истории Открытой эры было два и более разных лидеров рейтинга WTA по итогам года. Во вторник, 5 ноября, после поражения польской спортсменки Иги Швёнтек в матче Итогового турнира WTA — 2024 стало ясно, что Арина Соболенко станет второй белорусской теннисисткой, завершившей сезон лидером рейтинга WTA.

Страны, имеющие 2+ теннисисток, становившихся лидерами рейтинга WTA по итогам года:

  • США — 5 (Крис Эверт, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс);
  • Германия — 2 (Штеффи Граф, Анжелика Кербер);
  • Беларусь — 2 (Виктория Азаренко, Арина Соболенко).
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