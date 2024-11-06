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Роман Сафиуллин проиграл Серундоло во втором круге турнира в Белграде

Роман Сафиуллин проиграл Серундоло во втором круге турнира в Белграде
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60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга он в двух сетах уступил третьему сеяному на турнире аргентинцу Франсиско Серундоло (29-й номер рейтинга ATP) — 4:6, 4:6.

Белград. 2-й круг
06 ноября 2024, среда. 13:10 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Серундоло в 1/4 финала соревнований в столице Сербии сыграет с хозяином корта 156-й ракеткой мира Хамадом Меджедовичем.

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