Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою игру на Итоговом турнире WTA. Накануне спортсменка проиграла американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6.

«Мне немного сложнее играть, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что я не выступала с того момента, как вылетела с US Open в начале сентября. Также мы только начали совместную работу с тренером Вимом Фиссеттом», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Отметим, что 7 ноября польская теннисистка проведёт заключительный матч группового этапа с американкой Джессикой Пегулой. Кори Гауфф встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.