Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA
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Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в рамках Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Счёт — 6:1, 6:1.
Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать вторую путёвку в полуфинал. Ранее в эту стадию вышла Арина Соболенко.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Встреча между Циньвэнь и Паолини продолжалась 1 час 7 минут. За это время Циньвэнь реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнила 10 подач навылет.
Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде также состоится матч между Ариной Соболенко (Беларусь) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).
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