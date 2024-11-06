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Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA
Чжэнь Циньвэнь
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Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в рамках Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Счёт — 6:1, 6:1.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать вторую путёвку в полуфинал. Ранее в эту стадию вышла Арина Соболенко.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча между Циньвэнь и Паолини продолжалась 1 час 7 минут. За это время Циньвэнь реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнила 10 подач навылет.

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде также состоится матч между Ариной Соболенко (Беларусь) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

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