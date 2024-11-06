«Ну, наконец визовый откроется!» Кафельников — о возможной победе Трампа на выборах в США

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на новости о предварительной победе Дональда Трампа на выборах президента США.

«Ну, наконец теперь визовый отдел вновь откроется! А то я уже пять лет там не был», — написал Кафельников в своём аккаунте в социальных сетях.

В 1997 году Кафельников стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде.

Подсчёт итогов ещё продолжается, но Дональд Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.