Чжэн Циньвэнь установила уникальное достижение среди китайских теннисисток
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22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь одержала 51-ю победу в 2024 году. Никому ранее из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон. Сегодня, 6 ноября, она обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:1, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA.
Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.
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