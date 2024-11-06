Чжэн Циньвэнь установила уникальное достижение среди китайских теннисисток

22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь одержала 51-ю победу в 2024 году. Никому ранее из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон. Сегодня, 6 ноября, она обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:1, 6:1.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.