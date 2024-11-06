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Чжэн: Соболенко заставила меня задуматься о том, что мне нужно улучшить в своей игре

Чжэн: Соболенко заставила меня задуматься о том, что мне нужно улучшить в своей игре
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Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь после победы над итальянской спортсменкой четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) неожиданно заявила о том, что на улучшение её игры повлияла лидер рейтинга белоруска Арина Соболенко.

«Чем больше матчей я провела на Итоговом турнире, тем лучше становилась моя игра на корте от матча к матчу. Даже процент первой подачи, удар с отскока и удар с лёта — всё улучшилось. Так что Соболенко заставила меня задуматься о том, что мне нужно улучшить в своей игре, во время нашего матча. Тогда я решила приложить некоторые усилия, и теперь появились результаты. Всё сработало и тут — я сосредоточилась на подаче и заставила Паолини играть не очень удобно для неё», — приводит слова Циньвэнь Sky Sports.

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