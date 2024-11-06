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Чжэн Циньвэнь прокомментировала выход в первый полуфинал Итогового турнира в карьере

Чжэн Циньвэнь прокомментировала выход в первый полуфинал Итогового турнира в карьере
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Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над итальянской спортсменкой четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:1, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Прошло почти 11 лет с выхода Ли На в эту же стадию. Я горжусь, что смогла это повторить. Конечно, я не знала, что всё так произойдёт, когда приехала сюда, потому что это мой первый Итоговый турнир. Изначально я просто сказала себе наслаждаться моментом. Особенно из-за того, что мне попалась очень сложная группа. Спасибо всем фанатам, которые пришли посмотреть на меня сегодня вечером. Спасибо за всю вашу поддержку», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

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