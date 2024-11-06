Медведев — единственный рождённый в 90-х и позже, кто шесть лет подряд входит в топ-10

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев останется единственным игроком, рождённым в 1990-х и позже, кто шесть лет подряд входит в топ-10 рейтинга ATP.

Ранее Даниил Медведев проиграл в матче второго круга «Мастерса» в Париже. Далее россиянин планирует сыграть на Итоговом турнире в Турине (Италия), куда он уже квалифицировался.

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, шестикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и три в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). При этом все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях и в разных городах. В нынешнем сезоне Медведев не выиграл ни одного титула на уровне ATP, но доходил до финала Australian Open.