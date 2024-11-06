Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — единственный рождённый в 90-х и позже, кто шесть лет подряд входит в топ-10

Медведев — единственный рождённый в 90-х и позже, кто шесть лет подряд входит в топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев останется единственным игроком, рождённым в 1990-х и позже, кто шесть лет подряд входит в топ-10 рейтинга ATP.

Ранее Даниил Медведев проиграл в матче второго круга «Мастерса» в Париже. Далее россиянин планирует сыграть на Итоговом турнире в Турине (Италия), куда он уже квалифицировался.

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, шестикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и три в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). При этом все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях и в разных городах. В нынешнем сезоне Медведев не выиграл ни одного титула на уровне ATP, но доходил до финала Australian Open.

Материалы по теме
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android