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Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка в истории, вышедшая в полуфинал Итогового турнира

Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка в истории, вышедшая в полуфинал Итогового турнира
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22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой в истории, которая смогла выйти в полуфинал Итогового турнира. Она повторила достижение своей соотечественницы двукратной победительницы турниров «Большого шлема» Ли На. В 2013 году На дошла до финала Итогового турнира, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6). Сегодня, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:1, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.

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