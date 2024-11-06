Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка в истории, вышедшая в полуфинал Итогового турнира

22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой в истории, которая смогла выйти в полуфинал Итогового турнира. Она повторила достижение своей соотечественницы двукратной победительницы турниров «Большого шлема» Ли На. В 2013 году На дошла до финала Итогового турнира, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6). Сегодня, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:1, 6:1.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.