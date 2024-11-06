Паолини станет первой в истории итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обеспечила себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам сезона. Она установила уникальное достижение среди итальянских теннисисток. Ранее никому из Италии не удавалось завершить сезон в топ-5 рейтинга WTA. Несмотря на установленное достижение, Паолини не смогла пробиться в полуфинал Итогового турнира WTA. Сегодня, 6 ноября, в матча за выход из группы итальянка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 1:6, 1:6.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.