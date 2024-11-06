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Паолини станет первой в истории итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA

Паолини станет первой в истории итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обеспечила себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам сезона. Она установила уникальное достижение среди итальянских теннисисток. Ранее никому из Италии не удавалось завершить сезон в топ-5 рейтинга WTA. Несмотря на установленное достижение, Паолини не смогла пробиться в полуфинал Итогового турнира WTA. Сегодня, 6 ноября, в матча за выход из группы итальянка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 1:6, 1:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.

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