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Медведев — единственный участник Итогового турнира — 2024, кто не выиграл титулов в сезоне

Медведев — единственный участник Итогового турнира — 2024, кто не выиграл титулов в сезоне
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев станет единственным участником Итогового турнира — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября, кто не смог завоевать ни одного титула в нынешнем сезоне.

Напомним, последний титул ATP россиянин завоевал 17 месяцев назад. Это случилось на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который завершился 21 мая 2023 года. Тогда в финале соревнований россиянин обыграл Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.

С мая 2023 года Медведев сыграл пять финалов. На US Open — 2023 россиянин уступил Новаку Джоковичу, в Пекине, Вене и на Australian Open — 2024 — Яннику Синнеру, в Индиан-Уэллсе — Карлосу Алькарасу.

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