Рыбакина — Соболенко: казахстанская теннисистка выиграла первый сет на Итоговом турнире

В эти минуты завершился первый сет третьего матча Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина. Рыбакина забрала первый сет со счётом 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На турнирах категории WTA теннисистки встречались 10 раз. Арина Соболенко одержала победу в шести из них. Последний совместный матч спортсменки провели в полуфинале грунтового турнира в испанском Мадриде. Тогда в полуфинал выиграла Соболенко. Счёт — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5) в её пользу.