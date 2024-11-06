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Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в матче Итогового турнира — 2024

Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в матче Итогового турнира — 2024
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Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина неожиданно обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча Рыбакиной и Соболенко продолжалась 1 час 41 минуту. На счету Рыбакиной шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%). Соболенко выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).

При этом отметим, что Рыбакина проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024. Соболенко, напротив, одержала победу в двух первых встречах, поэтому ранее гарантированно вышла в стадию 1/2 финала.

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