«Обязательная остановка». Паула Бадоса показала, как проводит отпуск

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса показала, как проводит досуг в отпуске, опубликовав фото на своей странице в социальных сетях. Спортсменка остановилась в родной Испании.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

«Первое, что я делаю по приезде в Испанию. Независимо от времени, это всегда обязательная остановка», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг. Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас и Паула Бадоса приняли участие в фотосессии для журнала Hola! На обложке издания теннисисты в перекликающихся образах мило обнимаются на фоне Парижа.