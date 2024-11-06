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Рыбакина — Соболенко: белоруска сравняла счёт по сетам на Итоговом турнире — 2024

Рыбакина — Соболенко: белоруска сравняла счёт по сетам на Итоговом турнире — 2024
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В эти минуты завершился второй сет третьего матча Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина. Соболенко уверенно выиграла второй сет — 6:3. Так как первая партия осталась за Рыбакиной (6:4), в матче будет решающий сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

На турнирах категории WTA теннисистки сыграли 10 встреч. Арина Соболенко одержала победу в шести из них. Последний совместный матч спортсменки провели в полуфинале грунтового турнира в испанском Мадриде. Тогда в полуфинале выиграла Соболенко. Счёт — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5) в её пользу.

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