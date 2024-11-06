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Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы колена

Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы колена
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы левого колена.

Американскую спортсменку заменит российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина, которая является первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024.

Напомним, в соревнованиях принимают участие Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай) — Фиолетовая группа; Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Барбора Крейчикова (Чехия) — Оранжевая группа.

Действующей победительницей Итогового турнира является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.

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