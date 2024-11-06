Дарья Касаткина сыграет с Игой Швёнтек на Итоговом турнире WTA, заменив Джессику Пегулу

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина сыграет в третьем туре на Итоговом турнире WTA — 2024. Соперницей россиянки станет вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

Дарья Касаткина заменит американскую теннисистку Джессику Пегулу, которая снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы левого колена. Отметим, ранее Пегула потерпела два поражения в двух матчах соревнований. Она уступила соотечественнице Кори Гауфф и представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Итоговый турнир WTA — 2024 проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.