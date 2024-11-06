Фото: милые объятия Арины Соболенко и Елены Рыбакиной после матча Итогового турнира — 2024

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко тепло обнялись по окончании матча 3-го тура Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Елены Рыбакиной.

Фото: Кадр из трансляции

Однако Рыбакина проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024. Соболенко, напротив, одержала победу в двух первых встречах, поэтому ранее гарантированно вышла в стадию 1/2 финала.

Отметим, Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в этом году.